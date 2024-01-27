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Spor, Futbol

Corendon Alanyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.

Mert Cantürk  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Corendon Alanyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor berabere kaldı Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. 

İlk yarı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

23. dakikada Pendikspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Halil Akbunar'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Novais'in şutunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

40. dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın'ın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Pendikspor'dan İbrahim Akdağ'ın ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Volkan Bayarslan, pozisyonun başlangıcında Leroy Fer'in orta sahada Thiam'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

78. dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Nayir'in verdiği pasla savunma arkasında topla buluşan Thiam, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

82. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde Novais'in vuruşunda, top kaleci Erdem Canpolat'dan döndü. Pozisyonu takip eden Efecan Karaca'nın pasında meşin yuvarlakla buluşan Leroy Fer'in yerden şutunda, top ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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