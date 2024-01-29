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Spor, Futbol

Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, milli stoper Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süha Gür  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe'mizin formasını giyecek. Çağlar Söyüncü'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki stoper için Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, yönetici Selahattin Baki'nin de yer aldığı aktarıldı.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Çağlar ise şunları kaydetti:

"Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım."


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