Dolar
26.65
Euro
28.92
Altın
1,941.42
ETH/USDT
1,657.00
BTC/USDT
26,279.00
BIST 100
7,917.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış etkinliğinde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı A Grubu'ndan çıkmaya çalışacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle karşılaşacak

Ankara

Geçen sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılan sarı-kırmızılılar, 3 tur geçerek yükseldiği grup aşamasında oldukça zorlu kulüplerle karşılaşacak.

Bayern Münih

Galatasaray'ın 1. torbadan gelen rakibi Bayern Münih, kazandığı 6 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin 3. en başarılı takımı unvanını Liverpool ile paylaşıyor. Alman ekibi ayrıca çıktığı 5 finalden de mağlup ayrıldı.

"Devler Ligi"ndeki son şampiyonluğunu 2020'de elde eden Bayern Münih, son 3 yıldır organizasyona çeyrek finalde veda ediyor.

Bayern Münih ayrıca Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) şampiyonluğunu ise üst üste 11 sezondur kimseye bırakmadı.

Manchester United

Galatasaray'ın 2. torbadan çektiği Manchester United, her ne kadar Avrupa'nın köklü kulüplerinden biri olsa da efsane teknik direktör Alex Ferguson'ın emekliye ayrıldığı 2013'ten beri Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı yakalayamadı.

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 3 kez (1968, 1999, 2008) kazanan Manchester United, 2009 ve 2011 yıllarında ise final oynadı. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde 2011'den bu yana çeyrek finalden ötesini göremedi.

Manchester United, 20 kupayla en başarılı takım unvanını elinde tuttuğu İngiltere Premier Lig'de de 2013'ten beri şampiyonluğa ulaşamadı.

Kopenhag

Galatasaray'ın 3. torbadaki rakibi ise maçlarını, sarı-kırmızılıların 2000 UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'nda oynayan Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu.

Daha önce 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Kopenhag, en iyi derecesini 2010-11 sezonunda son 16 turuna çıkarak elde etti.

Danimarka Süper Ligi'ni son 2 yıl da dahil 15 kez kazanarak ülkesinin rekorunu KB ile paylaşan Kopenhag'ın, Avrupa kupalarındaki en iyi derecesi ise UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonunda oynadığı çeyrek final oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan hayırseverleri Afrika Kültür Evi'ne davet etti
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
MSB ve kuvvet komutanlıklarına memur alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları yayımlandı
Deprem bölgesinde 182 bin 916 konteynerde 578 bin 361 depremzede kalıyor
Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı

Benzer haberler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle karşılaşacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplerle karşılaşacak

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe karşısında "cesur ve iyi futbol" istiyor

Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti

MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Fenerbahçe maçında Eryaman Stadı'nın zemininin ne kadar elverişli olduğunu herkes görecek

MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Fenerbahçe maçında Eryaman Stadı'nın zemininin ne kadar elverişli olduğunu herkes görecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Çok iyi bir takım olma yolundayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Çok iyi bir takım olma yolundayız
Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek

Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet