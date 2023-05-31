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Spor, Futbol

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkarılacak

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

Hilmi Sever  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkarılacak

İstanbul

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri yarın saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.

Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:

1. kategori 18 bin lira

2. kategori 15 bin lira

3. kategori 13 bin 500 lira

4. kategori 11 bin 250 lira

5. kategori 9 bin lira

6. kategori 6 bin 750 lira

7. kategori 4 bin 500 lira

8. kategori 3 bin 750 lira

9. kategori 3 bin 375 lira

10. kategori 2 bin 625 lira

11. kategori 2 bin 250 lira

12. kategori 550 lira

13. kategori 500 lira

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