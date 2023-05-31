Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa çıkarılacak

İstanbul
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri yarın saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.
Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:
1. kategori 18 bin lira
2. kategori 15 bin lira
3. kategori 13 bin 500 lira
4. kategori 11 bin 250 lira
5. kategori 9 bin lira
6. kategori 6 bin 750 lira
7. kategori 4 bin 500 lira
8. kategori 3 bin 750 lira
9. kategori 3 bin 375 lira
10. kategori 2 bin 625 lira
11. kategori 2 bin 250 lira
12. kategori 550 lira
13. kategori 500 liraAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.