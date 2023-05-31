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Galatasaray’ın şampiyonluk yolculuğunda neler yaşandı?

Tuba Memiş  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Galatasaray’ın şampiyonluk yolculuğunda neler yaşandı?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Peki Galatasaray’ın şampiyonluk yolculuğunda kırılma anları nelerdi? Nasıl bir sezon geçirdi? Şampiyonlukta Icardi’nin etkisi ne oldu? Anadolu Ajansı Muhabiri Emrah Oktay anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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