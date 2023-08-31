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Spor, Futbol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Mesut Zeyrek  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

Enschede

Hollanda temsilcisi Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe'yi konuk etti.

İlk yarı

2. dakikada Twenteli futbolcu Daan Rots'un ceza sahası içine yolladığı topa Ricky van Wolfswinkel kale önünde dokundu, top direğin hemen yanından auta gitti.

19. dakikada Twenteli Michel Vlap'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada Osayi-Samuel'in ortaladığı topa Tadic gelişine vurdu. Kaleci Unnerstall gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Sem Steijn kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleye vurdu. Direkten dönen top Daan Rots'ta kaldı. Rots'un kaleye vurduğu top üstten dışarı gitti.

63. dakikada Michel Vlap'ın kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Dönen topu Ricky van Wolfswinkel tamamladı, top yandan az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada orta sahanın gerisinden topu alan Joshua King, yaklaşık 50 metre sürdüğü topla soldan ceza sahasına girdi. King rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada penaltı vuruşunu Dzeko gole çevirdi: 0-1

86. dakikada Joshua King'in şutunda topu, Twente kalecisi Unnerstall parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

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