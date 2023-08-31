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Spor, Futbol

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu İtalya ekibi Genoa'ya kiraladı

Galatasaray, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Murat Kaya  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Galatasaray, Berkan Kutlu'yu İtalya ekibi Genoa'ya kiraladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Kulübü ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A, şirketimize 250 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5 milyon avrodur."

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