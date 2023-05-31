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Spor, Futbol

Trabzonspor, Nenad Bjelica ile kötü gidişatı durdurdu

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son maçlarıyla başlayan, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu ile devam eden kötü gidişat, Hırvat teknik adam yönetiminde son 4 karşılaşmanın 3'ünde alınan galibiyetle durdu.

Selçuk Kılıç  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Trabzonspor, Nenad Bjelica ile kötü gidişatı durdurdu

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile iyi sonuçlar almaya başladı.

Bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı'nın son maçlarıyla başlayan, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu ile devam eden kötü gidişat, Hırvat teknik adam yönetiminde son 4 karşılaşmanın 3'ünde alınan galibiyetle durdu.

Ligin 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a, bir sonraki hafta ise konuk ettiği Hangi Kredi Ümraniyespor'a 2-1'lik sonuçla mağlup olan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

Avcı'nın ardından göreve getirilen yardımcı antrenör Orhan Ak ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan, kupada da MKE Ankaragücü'ne mağlup olarak elenen Karadeniz ekibi, daha sonra geçici olarak takımın başına gelen futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile de 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Bjelica ile kan kaybı durdu

Teknik direktör Nenad Bjelica ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile ilk etapta kötü sonuçlarını sürdürdü.

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 4-1, Arabam.com Konyaspor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. MKE Ankaragücü karşısında sahasında aldığı 2-0'lık sonuçla Hırvat çalıştırıcı döneminde ilk galibiyetini elde eden bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında İstanbul'dan 3-1'lik mağlubiyetle döndü.

Karadeniz ekibi, daha sonra toparlanarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yendi.

Trabzonspor böylece son 2 maçını kazanırken son 4 karşılaşmanın 3'ünde galip gelerek 9 puan çıkardı.

Gol yollarında etkili oldu

Trabzonspor, teknik direktör Bjelica idaresinde gol yollarında etkili olmaya başladı. Bordo-mavililer, 6 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibi, maç başına 2,16 gol ortalamasıyla müsabakalarını oynadı.

Bu sezon ilk peşinde

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde hafta sonu sahasında Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilki gerçekleştirecek.

Son 2 maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyete imza atacak.

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