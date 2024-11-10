Galatasaray namağlup liderliğini sürdürdü

İstanbul
3. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın sağdan ortasında Osimhen'in penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
11. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru, sol çaprazda taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye gönderdi. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda direğin üzerinden kornere çeldi.
19. dakikada Osimhen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Okan Kocuk, yakın direk dibinde yatarak gole izin vermedi.
37. dakikada Yunus Akgün'ün sol kanattan ortasına penaltı noktasına hareketlenen Osimhen, kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.
48. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Soldan ceza alanına giren Dimata, Davinson Sanchez ile ikili mücadelesinde yerde kalınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Sara'nın pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, son çizgiye yakın noktadan ortasını yaptı. Kaleci Okan Kocuk'un elinde kaçırdığı topu Osimhen, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.
59. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sallai, ortasını arka direğe yaptı. Altıpasa hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada sarı-kırmızılı takım üçüncü gole yaklaştı. Davinson Sanchez'in altıpasın solunda ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın röveşatasında meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa bu kez Davinson'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
85. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ziyech'in ceza yayının gerisinden pasında topla buluşan Batshuayi, ceza sahası içi sol çaprazda yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.
90+1. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Samsunspor, karşılaşmada ikinci kez penaltı kazandı. Soner Aydoğdu ile Nelsson'un ceza sahası içindeki ikili mücadelesinde hakem Halil Umut Meler, oyunu devam ettirdi. Hakem Meler, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi.
90+3. dakikada penaltıda topun başına geçen Bennasser, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı
Galatasaray, çıktığı son 13 resmi müsabakada mağlup olmadı.
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası oynarken, Süper Lig'de de 9 maça çıktı.
Avrupa'da 3 galibiyet alan Galatasaray, ligde ise 8. kez kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin iki kulvarda da birer beraberliği bulunuyor.
Samsun temsilcisini 7 maçtır yeniyor
Galatasaray, kırmızı-beyazlı takımla yaptığı son 7 maçı kazandı.
Rakibi karşısında son yenilgisini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsun temsilcisiyle sonrasında 7 lig maçı yaptı.
Söz konusu maçların tamamını 3 puanla kapatan Galatasaray, 21 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.
Osimhen gollerine devam ediyor
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, üst üste dört Süper Lig maçında fileleri havalandırdı.
Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Samsunspor maçına kadar son 5 resmi müsabakanın 4'ünde, toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.
Süper Lig'de üst üste forma giydiği müsabakalarda Kasımpaşa'ya 2, Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol atan Osimhen, Samsunspor'u da boş geçmedi.
Kırmızı-beyazlılar karşısında "double" yaparak ligde 6 gole ulaşan Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunuyor.
Batshuayi, ligde 4 maç sonra gol attı
Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, Süper Lig'de 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da son olarak Gaziantep FK ile yapılan 3. hafta erteleme müsabakasında gol atan Batshuayi, 4 maç sonra fileleri havalandırdı. Ligde 3. kez skoru değiştiren tecrübeli santrfor, sarı-kırmızılı formayla toplamda 5 gole ulaştı.
Batshuayi, son dönemde sonradan girdiği maçlarda fazla süre alamamasıyla dikkati çekiyor.
Golleri Osimhen ve Batshuayi attı, Icardi anons edildi
Galatasaray'ın attığı gollerden sonra sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Mauro Icardi'nin ismi anons edildi.
Sarı-kırmızılı takım, müsabakanın 3 ve 55. dakikalarında Victor Osimhen, 85. dakikada ise Michy Batshuayi ile fileleri havalandırdı. Gollerin ardından stat hoparlöründen Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı. Golün anonsunda ise Osimhen ve Batshuayi yerine "Galatasaray'ımızın golü 9 numaralı formasıyla Mauro Icardi" denildi.
İlk golünden sonra ellerini başının iki yanına kaldırıp Icardi sevinci yapan Osimhen de formasını tribünlere göstererek golü takım arkadaşına armağan etti. Maçı tribünden izleyen Arjantinli yıldız ise el sallayarak Osimhen'e teşekkür etti.
Maç sonunda "üçlü" Icardi'den
Galatasaray'da klasikleşen maç sonu "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi yaptırdı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Icardi, Samsunspor maçının ardından sahaya indi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.
Sanchez, Bodrum FK maçında yok
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü.
Samsunspor mücadelesine 3 sarı kartla sınırda çıkan Sanchez, 70. dakikada hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, milli maç arasından sonra 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Samsunspor, iki penaltı kullandı
Kırmızı-beyazlı ekibin golleri penaltıdan geldi.
Mücadelenin 48. dakikasında ceza sahası içinde Nany Dimata'nın Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada penaltıyı kullanan Jules Ntcham, fileleri havalandırdı.
Karadeniz temsilcisi, ikinci penaltıyı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle kazandı. Maçın uzatma bölümünde Soner Aydoğdu ile Victor Nelsson arasında yaşanan pozisyonda hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. VAR'daki Emre Kargın'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen tecrübeli hakem, Nelsson'un rakibini ittiği gerekçesiyle maçta ikinci kez penaltı noktasına gitti.
Maçın 90+3. dakikasında penaltıyı kullanan Youssef Benasser takımının ikinci golünü kaydetti.
Samsunspor'un yenilmezlik serisi sona erdi
Karadeniz temsilcisinin Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray karşısında sona erdi.
Ligde son mağlubiyetini 5. haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında yaşayan Samsunspor, sonrasında çıktığı 7 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
İstanbul'a formda gelen kırmızı-beyazlı ekip, lider karşısında 3 puanın yanında yenilmezlik serisini bırakarak döndü.
Buruk: Bugün kazanmak çok önemliydi
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maçın başında erken bir golle öne geçtiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:
"Oyuna önde başladık. Üzerimizde üç gün önce yaptığımız Tottenham maçının yorgunluğu vardı. Maçın belli bölümlerinde bazı oyuncularda yorgunluğu daha çok gördük. Ürettiğimiz pozisyonlar oldu. İlk yarıda daha çok gole yaklaşan taraf bizdik. Rakibimize net pozisyonlar vermedik. İkinci yarıya rakibimiz iyi başladı, önde baskı yaptılar. Devamında verilen penaltı var. Ardından biz golü bulduk. Yorulan ve sakatlık riski olan oyuncuları çıkardık. Dizilişimizi korumaya çalıştık. 3-1'den sonra yine verilen bir penaltı var. Bu sene aleyhine en çok penaltı verilen takım biziz. Bu altıncı penaltı oldu. Sahadan 3-2 galip ayrıldık. Bugün için kazanmak çok önemliydi. Beşiktaş, Tottenham ve Samsunspor maçları bu sezon oynadığımız en zor 3 karşılaşmaydı. Bunları kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. İyi bir ekibiz. Konsantreler ve sahada her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Taraftarımızla gücümüzü birleştirince önemli başarı elde ediyoruz."
"Aleyhimize verilen 2 penaltının kolay olduğunu düşünüyorum"
Okan Buruk, aleyhlerine verilen iki penaltının kolay olduğunu savundu.
Hakem kararlarını değerlendiren 51 yaşındaki teknik adam, "Aleyhimize iki penaltı verildi. Bunların kolay olduğunu düşünüyorum. Majör hataya bakınca daha çok konuşması gereken tarafın Galatasaray olduğunu düşünüyorum ama verilen penaltılara saygı duyuyorum. Daha önce verildi, bundan sonra da verilecek. Bugün iki penaltı aradan çıktı. Bir yerde bekliyorduk, bugün oldu. İyi yanından bakacağız. Kazanarak bu penaltıları atlattık." ifadelerini kullandı.
"Icardi'nin eksikliğini hissettik"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Mauro Icardi'nin sakatlığının kendilerini üzdüğünü söyledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu belirten Okan Buruk, şunları kaydetti:
"Icardi'nin sakatlığı bizi üzdü. Oyunculuğunun yanında karakter olarak da sahada bizim için çok güçlü bir figürdü. Bugün tribündeydi. Taraftarımız ve takım arkadaşları ona sevgisini gösterdi. Saha içinde de böyle bir oyuncuyu aradık. Bazen oyuncular sahada olmadığında değeri daha fazla anlaşılır. Özellikle Tottenham maçıyla Osimhen-Icardi ikilisinin çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bugün saha içindeki eksikliğini hissettik. Bizim için önemli bir futbolcu. İnşallah önümüzdeki sezon güçlü bir şekilde döner."
Buruk, Icardi'nin sahalara dönüş zamanıyla ilgili soru üzerine, "En doğrusu onun en sağlıklı şekilde sahaya dönmesi. Kolay değil. Zor ve uzun süren bir sakatlık. Eskiden 5-6 ayda dönenler oluyordu ama şu anda 6-8 ay arasına uzadı. Bu sakatlıkların nüksettiği için süre uzadı. Dönüşü, bir sonraki sezonun hazırlık kampı gibi gözüküyor. O hep yanımızda olacak, desteğini hep hissedeceğiz." şeklinde görüş belirtti.
Okan Buruk, devre arasında oyundan aldığı Ismail Jakobs'un durumuyla ilgili, "Jakobs'un tendonunda bir sertleşme oldu. Riskli bir durum oluşmaması için ikinci yarıya devam ettirmedim." dedi.
"Aynı disiplin ve konsantrasyonla puan farkını korumaya ve açmaya çalışacağız"
Buruk, rakipleriyle yakaladıkları puan farkını yukarı çekmeye çalışacaklarını dile getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, 12. haftada yakaladıkları puan farkıyla ilgili, "Ligin 3'te biri geçti ama puan farkını konuşmak için çok erken. İki maçta puan farkı kapanabilir. Her maçı kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Takımların puan kaybettiği maç sayısı eskiye göre azaldı. Aynı disiplin ve konsantrasyonla puan farkını korumaya ve açmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Öne geçtikleri maçlardan sonra rehavet yaşayıp yaşamadıklarının sorulması üzerine Buruk, şunları kaydetti:
"Rehavet olduğuna inanmıyorum. Elfsborg ve Tottenham maçlarında gelen şutların hepsi gol oldu. Bugün iki penaltıdan gol yedik. Pozisyonların penaltı olup olmadığı tartışılabilir. Sadece 1 net pozisyon verdik. Rehavetten çok rakibiniz hamle yapıyor, ofansif riskler alıyor. Bu da pozisyona girme şanslarını yükseltiyor. Burada önemli olan sizin rakip kaleye gidip gol bulmanız. Bugün 3-1'i bu şekilde bulduk. Riskleri her takım alıyor. Bunu bazen değerlendirdik, bazen değerlendiremedik. Ana düşüncemiz gol atmak. Neredeyse tüm kulvarlarda 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz. Bu da bence önemli bir başarı."
"Oyuncularımdan, kazanma isteklerinden memnunum"
Buruk, bir basın mensubunun, "Daha önce 'Beğenmeyen Real Madrid veya Manchester City'yi tutsun.' demiştiniz. Şimdi iki takım da sallantıda ama Galatasaray rekorlar kırıyor. Performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:
"O gün bu sözleri taraftarımıza değil, soruyu soran arkadaşımıza söyledim. İki sezonda sadece kaybettiğimiz dört maçı saymıştı. Sanki 18 maç kaybetmişiz gibi davranmıştı. O anda sorunun provokatif olduğunu düşünmüştüm. Cevabım taraftarımızdan çok arkadaşımızaydı. Farklı sorular güzel, bazen provokatif sorular da çok güzel. İşimizden biri de iletişimi doğru şekilde kurabilmek. Bazen aceleci ve yanlış cevaplarımız olabiliyor. Şu anda herkese tavsiyem Galatasaray'ı tutmaları. Real Madrid ve Manchester City son maçlarını kaybetti. Manchester City, üst üste 4 yenilgi yaşadı. City'nin mağlubiyetlerinde Rodri sakattı. Bir oyuncunun çok şey değiştirdiğini görebiliyoruz. Ben, oyuncularımdan, kazanma isteklerinden memnunum. Bu istek bize maç kazandırıyor. Ana amacımız taraftarımızı mutlu etmek. İki sezon taraftarımızın kazanma isteğini karşıladık ama hiç durmamamız gerek. Beşinci yıldız hedefimiz var. Bu sezon bizim için çok önemli. Avrupa'da final oynama hayalimiz var. Bu hayallerin peşinden koşuyoruz. Bu yüzden taraftarımız bizi desteklesin. İyi ve kötü günlerimiz oluyor ama iki senede iyi günlerimiz daha çoktu. İnşallah bu sezon da öyle olur."
Reis: takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı gururluyum
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de Galatasaray'a karşı iyi bir performans sergilediklerini aktararak şunları kaydetti:
"Almış olduğumuz sonuçtan dolayı mutsuzum ama takım olarak gösterdiğimiz performanstan dolayı ise gururluyum. Çok iyi mücadele ettik. Fena bir performans göstermedik. Böyle bir takıma karşı goller de bulduk. İlk yarıda gelen ortaları engelleyemedik. Osimhen gibi etkili bir oyuncu bizi cezalandırdı. İkinci yarıya daha iyi başladık ve golü bulduk. Ne yazık ki kendi hatamızdan kaynaklı bir gol yedik. O golden sonraki 10 dakikada rakip bizi daha fazla cezalandırabilirdi. Elimizden gelen performansı göstermeye çalıştık ama üçüncü golü yedik. İki farklı geri düşmemize rağmen geri dönmeye çalıştık, vazgeçmedik. Oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı gururluyum." diye konuştu.
Hakem Halil Umut Meler'in performansını eleştiren Reis, "Hakemle alakalı çok fazla konuşmayı seven biri değilim. İlk yarıda Ntcham'ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyon penaltıydı. Galatasaray'ın attığı 3. golden önce de bir faul olduğu düşüncesindeyim. Bu kararlar bizi üzdü. Uzatma konusunda üzgünüm. Yeteri kadar oynatılmadığını düşünüyorum. Buradan mutsuz ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, müsabakada 2 gol atan Galatasaraylı Victor Osimhen ile ilgili "Osimhen çok etkili, skorer bir oyuncu. Napoli'de de attığı gollerle bunu kanıtladı." dedi.
"Bazı pozisyonlarda bizim lehimize karar verilseydi belki de sonuç farklı olabilirdi"
Thomas Reis, mağlubiyeti hakem hatalarına bağlamadığını ancak bazı kararların lehlerine verilmesi durumunda sonucun farklı olabileceğini söyledi.
Takım olarak iyi oynadıklarını kaydeden 51 yaşındaki teknik adam, "Bir hoca olarak cezalı duruma düşmemek için kart görmemeye çalışıyorum. Hakemin iyi bir gününde olmadığı düşüncesindeyim. 'Maçı da hakemin hataları yüzünden kaybettik.' demek istemiyorum çünkü bizim de hatalarımız oldu. Ancak bazı pozisyonlarda bizim lehimize karar verilseydi belki de sonuç farklı olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Reis, kazandıkları iki penaltıyla ilgili, "Penaltıların net ve doğru kararlar olduğunu düşünüyorum. Onlar dışında ilk yarıda lehimize verilmeyen pozisyon var. Takım olarak ne yazık ki çok nazik davranıyoruz. Belki yerden kalkmayıp daha fazla itiraz etmiş olsaydık hakemin fikri değişecekti. Takım olarak biraz nazik davrandık." şeklinde görüş belirtti.
"Galatasaray'a karşı da iyi performans gösterdik"
Alman teknik adam, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a karşı da iyi performans sergilediklerini söyledi.
Transfer yasakları olmasına rağmen zirveye oynadıklarının hatırlatılması üzerine Reis, "Bugün çok ciddi farklar olmasına rağmen takım olarak bunu hissettirmedik. Bu tür takımlara karşı savaşabileceğimizi gösterdik. Beşiktaş'a karşı çok iyi performans göstermiştik. Fenerbahçe ile berabere kaldık. Takım olarak iyi bir performansı Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı da gösterdik. Bugün kazanabilirdik. Diğer takımlar, çok pahalı ve değerli oyunculara sahip olabilir ama bizim de iyi bir takımımız var. Onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.