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Spor, Futbol

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 30.01.2023
Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattı

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 800 bin avrodur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9 milyon 500 bin lira sezonluk ücret ödenecektir." denildi.



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