Galatasaray, Seferovic ile yollarını ayırdı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüp, karşılıklı feshi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirirken, İsviçreli futbolcunun ismi, sarı-kırmızılı takımın federasyondaki oyuncu listesinden kaldırıldı.
Galatasaray'la 10 lig maçına çıkan Seferovic, bu müsabakalarda gol kaydedemedi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kastamonuspor ve Ofspor maçlarında gol sevinci yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.