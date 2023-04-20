MKE Ankaragücü, sahasında Bitexen Giresunspor'u mağlup etti

Ankara
7. dakika Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.
35. dakikada Sowe'un kafayla kale sahasının içine çevirdiği topa Zahid ve Hanousek dokunamayınca, boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan rahat bir şekilde kontrol etti.
37. dakikada Emre Kılınç'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören mesafeden çektiği sert şutu kaleci Ferhan Kaplan, sağına uzanarak tokatladı.
44. dakikada konuk ekip duran top organizasyonuyla öne geçti. Görkem Sağlam, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu sert bir şekilde kale sahasının içine yolladı. Ev sahibi ekipte Diack, gelen ortada topa ters bir dokunuş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
45+1. dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Ali Sowe'un yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinde auta gitti.
45+3. dakikada MKE Ankaragücü'nün kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sarı-lacivertliler hızlı gelişen atakta Kitsiou'yla golü buldu. Ancak VAR uyarısı sonrası kenara gelerek pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, Mujakic'in kendi yarı sahasında rakibine faul yaptığını belirleyerek gol kararını iptal etti.
İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
54. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Orta sahada topu kazanan Ali Sowe, savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ceza yayının önündeki Chatzigiovanis'e kazandırdı. Chatzigiovanis'in pasıyla ceza sahasına giren Ali Sowe, açısı dar olmasına rağmen kale sahasının sağ çaprazından sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.
63. dakikada sol kanatta Hanousek'in ceza sahasına ortasına Kitsiou'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın tokatladığı top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
74. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pedrinho'nun ceza yayı gerisinden çektiği şutta savunmaya çarpan top, ceza sahasının içindeki Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Taylan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
76 dakikada Kitsiou'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Chatzigiovanis'in şutunda Ferhat Kaplan topu ayağıyla kornere gönderdi.
88. dakikada Chatzigiovanis'in yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta top yan direğe çarptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.
90+7. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Pedrinho, kendi yarı sahasından rakip yarı alana taşıdığı topu ceza sahasına koşu yapan Chatzigiovanis'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Chatzigiovanis, meşin yuvarlağı uygun pozisyondaki Sowe'a attı. Ceza sahasında topu kontrol eden Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-1.
MKE Ankaragücü, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.
"Oyuncularımla gurur duyuyorum"
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, gergin ve zor bir maç oynadıklarını belirtti.
Özellikle 5-6 oyuncunun ilk yarıda gergin olduğunu ve bunun sahaya yansıdığını vurgulayan Kafkas, "İkinci devre çok pozisyona girdik ve üç tane attık. Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Benim en büyük özelliğim, oyunu ve oyuncuyu geliştirmektir. Oyuncular en üst seviyelerine gelecekler, göreceksiniz. Daha da iyi olacaklar." diye konuştu.
Maç sonu tribüne giderek taraftarların önünde diz çökmesinin sorulması üzerine Kafkas, "Ben Ankaralıyım ve bu tribünlerden çıktık. Buranın yıldız takımında oynadım. Allah bugün teknik direktörlüğünü nasip etti bize. Buranın ne olduğunu iyi biliyorum. Büyük camialar büyük oyun oynarlar. Geldiğimden beri 5 maçta bir istikrar yakaladık. Ankaragücü'ne yakışır oynuyoruz. Taraftar da bunu görünce bizi sevip bağrına basıyor." ifadelerini kullandı.
"Rakibimizin coşkusu bizden daha iyiydi"
Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildikleri maçta rakiplerinin kendilerinden daha coşkulu oynayarak galip geldiğini söyledi.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hakan Keleş, ilk yarı iyi oynadıklarını belirterek, "Kazanmak istiyorduk ama kaybetmemek de önemliydi. İlk yarı istediklerimizi yaptık. İkinci yarı talihsiz bir gol yedik. Elle kontrolü gördüm. Rakibimizin coşkusu bizden daha iyiydi." dedi.
Ankara'ya çok eksikle geldiklerini vurgulayan Keleş, "Maç içindeki sakatlıklar da bize problem çıkardı. Üzüntülüyüz. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum. İç sahada Başakşehir'i yenerek avantajlı hale geçmek istiyoruz. Dar kadroyla sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.