Beşiktaş ligde galibiyete hasret

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçı 0-0 sona erdi.
Fotoğraf: Arife Karakum/AA
Beşiktaş'ın ilk 11'inde tek değişiklik
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları müsabakaya göre 11'de tek değişiklik yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Cher Ndour'u kulübeye çeken Hollandalı teknik adam, Al Musrati'yi oyuna sürdü.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Van Bronckhorst, savunma hattını Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku dörtlüsünden kurdu.
Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine şans veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, hücum hattında Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'u oynattı.
Al Musrati 8 maç sonra 11'de
Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı.
En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi.
Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen görev alamadı.
Al Musrati; Olimpik Lyon, Malmö ve Konyaspor maçlarında da oyuna sonradan girdi.
Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA
Rashica yedekler arasında
Kosova Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra uzun süre forma giyemeyen Milot Rashica, Başakşehir karşılaşmasına da kulübe de başladı.
Konyaspor, Olimpik Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa müsabakalarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Malmö maçının son 18 dakikasında oyuna girdi.
Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercihiyle maça kulübede başladı.
Fotoğraf: Hakan Akgün/AA
RAMS Başakşehir'in ilk 11'inde 3 değişiklik
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Kemen, Onur Ergün ve Figueiredo'nun yerine ilk 11'de Hamza Güreler, Lima ve Berat Özdemir'e görev verdi.
Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında takımını Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Serdar Gürler ve Piatek ilk 11'iyle sahaya sürdü.
Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA
Başakşehir'de Kemen yedekler arasında
Başakşehir'de sakatlığı sebebiyle UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag ile oynanan maçta forma giyemeyen Kemen, Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer aldı.
Çağdaş Atan'ın ilk 11'de yer vermediği Kemen, yedekler arasında forma şansı bekledi.
Fotoğraf: Arife Karakum/AA
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Atatürk anıldı
Başakşehir ve Beşiktaşlı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla sahaya birlikte çıktı.
Futbolcular, üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla sahaya geldi.
Beşiktaşlı futbolcular, Atatürk'ün giydiği süveter desenli tişörtlerle sahaya çıktı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki skorboardda da Atatürk'ün bir fotoğrafı ve 1881-193∞ yazısı yer aldı. Tribünlerde de "1881-193∞ saygıyla ve minnetle anıyoruz" pankartı açıldı.
Ayrıca İstiklal Marşı öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
İlk yarı
8. dakikada Al Musrati'nin uzun pasında Svensson topu bekletmeden sağdan içeri çevirdi, Rafa Silva'nın ceza sahası girişinde gelişine vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda Svensson'dan seken topu ceza yayı üzerinde Piatek göğsüyle kontrol ederek kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA
45+3. dakikada Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
İlk yarı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
69. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Joao Mario'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
74. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Onur Ergün, ceza sahasındaki Duarte'ye pasını attı. Rakibinden kurtulup açısını düzelten Duarte'nin sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş'ta kötü gidişat RAMS Başakşehir deplasmanında da devam etti
Ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir'le de golsüz berabere kalarak rakiplerinin kazandığı haftada 2 puan kaybetti.
Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertli rakibi karşısında aldığı beraberlik sonrası puanını 21'e yükseltti.
Liderle fark geçen sezonun benzeri
Beşiktaş'ın, Başakşehir'de aldığı sonucun ardından oluşan puan durumu geçen sezonu anımsattı.
Geçen sezon 12. haftada yine Başakşehir'le karşılaşan siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı 1-0 kazanarak puanını 22'ye yükseltmişti. Geçen sezonun aynı haftasını 31 puanlı lider Fenerbahçe'nin 9 puan gerisinde tamamlayan siyah-beyazlılar, bu akşam ise zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.
Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ederek 31 puana yükseldiği haftada, Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında puanını 21 yaptı.
Penaltı isyanı maç sonunda devam etti
Karşılaşmanın son anlarında Milot Rashica'nın Başakşehir ceza sahasında yerde kaldığı ve Beşiktaşlıların penaltı beklediği pozisyonun tartışması maç sonunda da devam etti.
Hakemin VAR incelemesini sonrası oyuna devam kararı vermesine öfkelenen siyah-beyazlı futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardında hakeme tepki gösterdi. Kaleci Mert Günok tepkilerine devam etmesinin ardından sarı kart gördü.
Paulista korkuttu
Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre forma giyemeyen Gabriel Paulista ilk yarıda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.
Sakatlığı sürecinde ligde Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa, Avrupa'da da Olimpik Lyon maçlarında forma giyemeyen tecrübeli stoper 24. dakikada sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Saha içinde uzun süre tedavisi yapılan Paulista sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam etti.
Taraftardan tepki
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının oynadığı futbola tepki gösterdi.
Kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşmanın son bölümlerine girilirken "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı.
"Bir sonraki iç sahadaki Göztepe maçına yüzde yüzle başlamayı hedefliyoruz"
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, lige havlu atmadıklarını söyledi.
Basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, "Çok puan kaybettik. Gelişeceğiz, o yüzden havlu attık diyemem. Bir sonraki iç sahadaki Göztepe maçına yüzde yüzle başlamayı hedefliyoruz. Ligin sonunda olacak şeyleri şimdi konuşmak istemiyorum. Yakaladığımız fırsatlar konusunda gelişmemiz gerekiyor. 9 puan kaybettik, çok fazla. Gelişime Göztepe maçıyla başlamak istiyoruz." diye konuştu.
Oyunda akıcılıklarını kaybettiklerini aktaran Van Bronckhorst, şunları kaydetti:
"Sezon başına kıyasla aynı akışta değiliz. Takımların bize karşı nasıl oynadığını görüyorsunuz. Birebir baskıyla oynuyorlar, biz de bunu oynayabiliriz. Topun bizde olduğu anlarda oyunu domine ettik. Bu dominasyonu fırsatlara döndüremedik. Üzücü bir bölümü geride bırakıyoruz. Sezon uzun, bir sonraki bölümde daha iyi olmaya çalışacağız ve galibiyetler alan formumuza dönmek istiyoruz. Bizim için üzücü bir bölüm oldu. Böyle kayıplar olmaması gerekiyordu. Gelişmemiz gerekiyor. Bu bölüm yeterince akıcı gitmeyen bir bölüm oldu. Avrupa'da istediğimizi yaptık ama ligde yapamadık. Bir sonraki bölümde daha da gelişmeyi hedefliyoruz."
Kadro derinliği ile ilgili değerlendirme yapan Giovanni Van Bronckhorst, "Kadro konusunda yapılanma bitmedi. Elimizden geleni yaptık. Yeni bir transfer dönemi gelecek, ihtiyaç olan bölgelere takviye hedefliyoruz. Süreç isteyen bir durum var ortada. Her transfer dönemi bizim için bir fırsat. Benim için yeni bir durum değil. Rashica sahada olmadığı durumlarda kenar oyuncusu olmuyor. Muçi'yi kanat oynatarak ondan faydalanıyoruz. Bu noktada hücumcu bekler kullanıyoruz. İki kanat oyuncusuyla oynayınca tehlikeli olduğumuzu gördük. Milli aradan sonra Immobile dönecek, Rashica yüzde yüzüne ulaşacak ve daha fazla opsiyonumuz olacak." diye konuştu.
"Pozisyon anlamında kısır ama mücadele açısından etkili bir maç oynandı"
RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, "Kopenhag'da TSİ 01.00'de maçı bitirdik. 64-65 saat sonra ikinci büyük maçımızı oynadık. Bu hiç kolay değildi. Sezon başından bu yana 20. maçımızı oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Deplasmanı daha fazla oynadık. Son 2 maç çok iyi cevap verdik. Sağlam kaldık. Rakiplerimize net pozisyon vermeden oynamaya çalıştık. Oyuncularım, planladığımız her şeyi yapmak istedi." ifadelerini kullandı.
"Beşiktaş 1'e 1 baskı yapması zor bir takım. Gezen bir takım. 1'e 1 bulduğumuz anlarda etkili pres yaptık. İlk yarı geçiş şansı yakaladık." diyen Atan, şöyle konuştu:
"Takımla ilgili tek negatif şey, topa daha fazla sahip olup oyunu daha iyi kontrol edebilirdik. Gole yaklaştığımız anlar vardı. Pozisyon anlamında kısır ama mücadele açısından etkili bir maç oynandı. Van Bronckhorst daha sonra forvetsiz oyuna döndü. Bu, bizim hamlelerimizi bozdu. Seviyemizi yukarıda tutmaya çalıştık. 20 oyuncuyu iki maçta iyi kullandığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sezonu erken açtık, 10. haftadan sonra bir kırılma bekliyorduk. Bu kırılma biraz uzun sürdü. Celje maçı bizi çok yıprattı. Geri dönüş sinyallerini oyuncularım verdi. Devreye kadar iyi bir pozisyonda yer almak istiyoruz. Hamlelerle birlikte ikinci yarıda vites arttıracağız. Devre arasında transferlerle hızlanmamız gerekiyor. Oyuncu modeli olarak yavaş bir takımız. Hızlanmamız gerekiyor."
Atan, Beşiktaş'ın son dakikada penaltı beklediği pozisyonun hatırlatılması üzerine, "Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Antrenörlük kariyerim boyunca hakemlerle ilgili bir ya da iki kere konuşmuşumdur. Benim dahil olmak istediğim konular değil. Pozisyonun tekrarını izlemedim. Çıplak gözle gördüm, bir düşüncem var. Bir şey demek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Çağdaş Atan, transfer çalışmaları hakkında ise şunları kaydetti:
"Biz bir değişim yaşıyoruz. Kış transferlerinde verimli sonuç ya da iyi oyuncular almak kolay değil. Ufak bir parçayı tamamlayabiliyorsunuz. Yazın faydalı, iyi oyuncular aldık ama sayısal olarak azdı. Elimizdeki oyuncuları daha fazla değerlendirmek istediğimiz dönemlerden geçtik. Değişim devam edecek. Bu oyun, performans oyunu, iyi performans verenler devam edecek. Vermeyenlerin yerine de yenileri gelecek. Mevki olarak karar vermedik. Ters ayaklı beklerle çok fazla oynadık ve çok puan aldık. Kemen ve Ömer Ali çok gol attı. Son zamanlarda bunun bize zarar vermeye başladığını gördük. Formasyon değiştirme kararı aldık, milli arada daha da geliştirip, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz."
"Ülkede en büyük travmayı hakemler yapıyor"
Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar, hakemlerin verdiği kararların ülkenin gençlerinin mutsuzluğuna sebep olduğunu söyledi.
"Ülkede en büyük travmayı hakemler yapıyorlar." diyen Vardar, şunları kaydetti:
"Türkiye'de gençler futbolla yaşıyor. Gençleri mutsuz yaptılar. Bu da bir eğitim. O hocanın ailesinin bir ferdi olmak istemezdim. Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm. Ver penaltıyı, VAR iptal etsin. Sen nasıl vermiyorsun o penaltıyı. 30 senedir Beşiktaş camiası bunu çekiyor. Artık yeter. İnsanda biraz utanma olur. Bugünkü maçın hakemi olsam evime gidip çocuklarımla yan yana gelemezdim, utanırdım. Nasıl bir düzen, nasıl bir sistem kurmuşlar. Başaramazsınız. Beşiktaş mağlup oldukça büyür. Bize böyle davranmayın. Adana Demirspor Başkanı çıkıyor 'İddia olduğu müddetçe böyle' diyor. Trabzonspor Başkanı 'Şeref yoksunusunuz' diyor. Diğerleri onu bunu diyor, herkes bir şey söylüyor. Utanın. Yarın bütün hakemler toplansın, birbirinizin yüzüne bakın. Yüzünüz kızarmıyorsa bu işi yapmayın. Bu ülkede futbol yapısının içindeki bir fert olarak nasıl bir ortamın içine düştüm diye kendimden utanıyorum."
"MHK başkanı gidiyor, diğeri geliyor sistem aynı"
Federasyon yönetimlerinin değişmesine rağmen futbolda bir değişimin olmadığını söyleyen Vardar, şöyle konuştu:
"İnsanları birbirine kırdırıyorlar. Mutsuz bir ülke haline getiriyorlar. Bunun en başta hakemler sorumlusu. 5 ay önce federasyon geldi, öbürü gitti yenisi geldi hiçbir şey değişmedi. Sistem aynı, adamlar aynı. Şampiyonluğa oynayan takımlar galip geldikleri maçtan sonra bile manipülasyon yapıyorlar, insan utanır. Taraftarlarla tokalaştım. Elleri buz gibiydi. Utanmıyor musunuz bu çocuklardan. Donuyorlar, üşüyorlar. Belki öğrenci paraları biriktirip maçı seyrediyorlar. Bu sistemden kim mutlu olabilir? Şampiyon olanın da çok mutlu olabileceği bir sistem içinde olmadığımızı düşünüyorum. MHK başkanı gidiyor, diğeri geliyor sistem aynı. 4-5 hakem kurmuş düzeni istedikleri takımı galip getiriyorlar. İstedikleri maçı berabere bitiriyorlar. Bu şekilde şampiyon olan takımda yöneticilik yapmak istemem. Hakem kararlarıyla galip gelen bir takımın yöneticisi olmak istemem. Beşiktaş mağlup oldukça büyür. Beşiktaş'ı böyle bir mağlubiyetle sindiremezler. Bu ahlaksızlık. İnsan utanır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.