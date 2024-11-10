Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci sıraya yükseldi

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor arasında oynanan karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde 5 değişiklik
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AZ Alkmaar maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'ndaki müsabakada, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i Sivasspor karşısında da sahaya sürdü.
Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA
Hollanda'da ilk 11'de forma giyen Rodrigo Becao, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred ve Edin Dzeko, Sivasspor karşısında yedek kulübesinde yer aldı.
Becao'nun yerine Samet Akaydın, Mert Müldür'ün yerine Filip Kostic, İsmail Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş, Fred'in yerine Sebastian Szymanski'yi oynatan Mourinho, forvet hattında ise Youssef En-Nesyri'e formayı verdi.
Fenerbahçe, Sivasspor müsabakasına şu 11'le çıktı:
Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.
Fotoğraf: Ali Atmaca/AA
Jose Mourinho tribünde
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti.
Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA
Samet Akaydın 337 gün sonra ilk 11'de
Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada ilk 11'de şans buldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 resmi maçın yalnızca birinde 14 dakika süre alan Samet Akaydın, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.
Milli futbolcu son olarak 2023-2024 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de forma giymiş, devre arasında ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gitmişti.
Fotoğraf: Ali Atmaca/AA
Mert Hakan Yandaş ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Net Global Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Lille ile iç sahada oynanan müsabakada 11'de şans bulmuştu.
Bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Mert Hakan Yandaş, bu maçların 11'inde oyuna sonradan dahil oldu.
Deneyimli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 37. haftasında deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA
Fenerbahçe'de 4 eksik
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra teknik ekip kararıyla Levent Mercan da Sivasspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.
Sakatlığı nedeniyle AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan maçta takımı yalnız bırakan Alexander Djiku ise maç kadrosunda yer aldı.
Ülker Stadı'nda Mustafa Kemal Atatürk anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor karşılaşması öncesinde anma organizasyonu düzenledi.
Takımların ısınmaları sırasında Ülker Stadı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.
Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde Atatürk'ün anıldığı pankartlar açıldı.
İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.
Karşılaşma öncesinde stadyumda çalınan sirenler eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA
Bright Osayi-Samuel 100. lig maçına çıktı
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.
2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı.
26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.
İlk yarı
6. dakikada sağdan Tadic'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altıpasta topa ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA
30. dakikada hücum yönünün sağından Turgunbayev'in ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
44. dakikada sağdan Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta topa ayak koyan En-Nesyri'nin vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.
Fotoğraf: Ali Atmaca/AA
45+6. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.
İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
46. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Charisis'in şutunda top yandan auta çıktı.
50. dakikada Mert Hakan Yandaş, ön alanda presle kazandığı topu, savunma arkasına ara pasıyla En-Nesyri ile buluşturdu. Faslı santrforun kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti.
52. dakikada VAR, hakem Kadir Sağlam'ı pozisyonu izlemesi için davet etti. Pozisyonu izleyen Sağlam, 52. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA
60. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Tadic, geriden gelen Saint-Maximin'i gördü. Bu oyuncunun, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe plasesinde kaleci topu kornere çeldi.
68. dakikada Moutoussamy'nin ceza sahası dışından uzak direğe sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı son anda kornere uzaklaştırdı.
82. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Fred'in sağdan içeri yerden ortasını Sivasspor savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında uzak mesafeden topun gelişine Amrabat'ın çok sert şutunda, top filelere gitti: 3-0.
Fotoğraf: Ali Atmaca/AA
90+4. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde top ağlarla buluştu: 4-0.
Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Fenerbahçe, ligde ikinci sıraya yükseldi
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada ilk yarıyı Samet Akaydın'ın 24. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, 54. dakikada Tadic'in penaltı atışında fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı.
Müsabakanın 82. dakikasında ise Sofyan Amrabat farkı 3'e çıkaran isim oldu. Faslı futbolcu, Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu uzaktan filelere göndererek Kadıköy'deki ilk gol sevincini yaşadı.
Maçta son sözü Allan Saint-Maximin söyledi. 90+4. dakikada Szymanski'nin pasında soldan ceza sahasına giren Maximin, çaprazdan yaptığı vuruşla skoru ilan etti: 4-0.
Samsunspor deplasmanındaki beraberliği ardından Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ve Net Global Sivasspor'u mağlup ederek 3 maçta 9 puan alan sarı-lacivertli takım, puanını 26 yaparak ikinci sıraya yükseldi.
Samet Akaydın, Fenerbahçe'deki ilk golünü attı
Fenerbahçe'de 337 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Net Global Sivasspor'a karşı attı.
Müsabakanın 24. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın arkasına hareketlenen milli futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.
2022-2023 sezonunun devre arasında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın, Sivasspor karşısında sarı-lacivertli formayla 29. Süper Lig maçına çıkarken, ilk gol sevincini yaşadı.
Çağlar Söyüncü devam edemedi
Net Global Sivasspor karşılaşmasının 9. dakikasında sakatlanan Çağlar Söyüncü, oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe'de savunmanın önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü, ceza sahası önünde yaşanan bir pozisyonda tehlikeyi uzaklaştırmak isterken Koita'ya çarparak yerde kaldı.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çağlar'ın oyuna devam edemeyeceği kulübeye işaret edildi.
Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında forma giyemeyen ancak Sivasspor maçının kadrosuna alınan Djiku, 12. dakikada Çağlar'ın yerine oyuna girdi.
Alexander Djiku da karşılaşmanın 88. dakikasında kenara geldi. Bu futbolcunun yerine Becao oyuna dahil oldu.
Tadic ligdeki 6. golünü attı
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic, karşılaşmanın 54. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle bu sezon ligdeki 6. golüne ulaştı.
Corendon Alanyaspor karşısında 2, Kasımpaşa, Onvo Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmasında ise birer kez fileleri havalandıran Tadic'in UEFA Avrupa Ligi'nde de bir golü bulunuyor.
Yıldız futbolcu bu sezon forma giydiği 19 resmi karşılaşmada 7 gol kaydederken 7 de asist yaptı.
Mert Hakan Yandaş beğeni topladı
Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş performansıyla beğeni topladı.
Sarı-lacivertli ekibin 24. dakikada Samet Akaydın ile bulduğu golde asisti yapan 30 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.
Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında topla buluşan Youssef En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kalırken, hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışında Dusan Tadic fileleri havalandırırken, Mert Hakan Yandaş her iki golde de pozisyonları hazırlayan isim oldu.
Tecrübeli futbolcu, 71. dakikada oyundan çıkarken yerini Fred'e bıraktı.
Ligdeki 8 galibiyetin 7'sinde gol yemedi
Net Global Sivasspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki 11. maçında 8. galibiyetini elde ederken bu maçların 7'sinde kalesini gole kapattı.
Adana Demirspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 5-0, Corendon Alanyaspor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0, Onvo Antalyaspor'u 2-0 ve Sipay Bodrum FK'yi de 2-0'lık skorlarla geçen Fenerbahçe, Sivasspor karşısında da 3 puana gol yemeden uzandı.
Bu sezon kalesinde gol gördüğü Göztepe, Galatasaray ve Samsunspor maçlarını kazanamayan sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor'u ise deplasmanda 3-2 mağlup ederken gol yediği bir maçtan ilk kez 3 puanla ayrılmayı başardı.
Amrabat üst üste 2 lig maçında golle buluştu
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Net Global Sivasspor karşılaşmasının 82. dakikasında farkı 3'e çıkarırken bu sezonki ikinci golünü kaydetti.
Geçen hafta Trabzonspor deplasmanında 90+12. dakikada kaydettiği golle 3 puanı getiren Ambarat, Sivasspor'u da boş geçmedi.
Fred'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası dışından çok sert vuran Amrabat, fileleri havalandırırken bu sezon taraftarının önündeki ilk gol sevincini de yaşamış oldu.
Yıldız oyuncu, 88. dakikada taraftarların desteği eşliğinde kenara gelirken, yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle: "Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyduk"
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada teknik direktör Jose Mourinho'nun cezalı olması sebebiyle takımın başında sahaya çıkan Göle, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Reaksiyon vermeleri gereken bir maça çıktıklarını söyleyen Göle, "Oyuncularımız bu maçta reaksiyon gösterdi. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyduk. Oyun disiplininde kalmaları, oyunu istemeleri çok büyük bir artı oldu. Hocamız, yapılması gerekenleri 2 gün önce detaylı şekilde anlatmıştı. Onun dediklerini takımımız yerine getirmeyi başardı." açıklanmasında bulundu.
"İlk golü yedikten sonraki süreçte toparlanmamız zor oldu"
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, şunları kaydetti:
"İlk golü yedikten sonraki süreçte toparlanmamız zor oldu. Elimizdeki en önemli oyunculardan Manaj'ın, Uğur Çiftçi'nin yokluğu, zaten 13-14 kişilik dar bir kadro yapısında, oyun planlarımızı bozdu. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.