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Spor, Futbol

Trabzonspor'da 4 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil kadro dışı bırakıldı.

Göktuğ Ergün  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Trabzonspor'da 4 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile teknik direktör Şenol Güneş'in bugün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda profesyonel futbolcular Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un performanslarını artırmaya yönelik takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verildiği belirtildi.

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