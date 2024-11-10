Trabzonspor'da 4 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Trabzon
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile teknik direktör Şenol Güneş'in bugün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda profesyonel futbolcular Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un performanslarını artırmaya yönelik takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.