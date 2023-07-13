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Spor, Futbol

Galatasaray, Leipzig'den İspanyol futbolcu Angelino'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı

Galatasaray, Leipzig'den İspanyol futbolcu Angelino'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Emre Doğan  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Galatasaray, Leipzig'den İspanyol futbolcu Angelino'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı

Istanbul

Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig'den İspanyol futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'yi (Angelino) kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Angelino'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda oyuncu ve Leipzig ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Leipzig'e kiralama bedeli olarak 1,5 milyon avro ödeneceği aktarıldı. Angelino'nun şarta bağlı satın alma bedelinin ise 6 milyon avro olduğu ifade edildi.

İspanyol sol beke 2023-2024 sezonu için net 2 milyon 300 bin avro ödeneceği kaydedildi.

Angelino, Galatasaray'a transferinde Erden Timur'un büyük rol oynadığını söyledi

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende (Angelino), Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un kendisini ziyaret etmesinin transferinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Sarı-kırmızılıların Almanya temsilcisi Leipzig'den satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı 26 yaşındaki sol bek, imza töreninin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Angelino, "Harika bir duygu. Epey bir süredir bu günün gelmesini bekliyordum. Bir an evvel takım arkadaşlarımla tanışmak ve güzel bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum. Transferimde kesinlikle Erden Bey'in (Erden Timur) bana yaklaşımı etkili oldu. Özellikle Barselona'ya gelip beni ziyaret etmesi ve ilk tanıştığımız andan itibaren bana yaklaşımı, karar vermemi çok kolaylaştıran bir etken oldu. Taraftarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Onların ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Bir an evvel onların önünde oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Angelino'nun kariyeri

Angelino, 4 Ocak 1997'de İspanya'nın Coristanco şehrinde doğdu.

2007'de Deportivo La Coruna altyapısına girerek kariyerine başlayan Angelino, 2013'te Manchester City'nin altyapısına transfer oldu.

İspanyol sol bek, Manchester City tarafından New York City, Girona, Mallorca ve NAC Breda takımlarına kiralandı.

2018'de bonservisiyle PSV'ye transfer olan Angelino, bir sezon sonra İngiliz temsilcisine döndü. Leipzig, 2020'de bir sezon kiraladığı İspanyol futbolcunun bonservisini 2021'de Manchester City'den aldı. Angelino, geçen sezon ise kiralık olarak forma giydiği Hoffenheim'da çıktığı 35 maçta bir gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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