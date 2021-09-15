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Spor, Futbol

Galatasaray Lazio maçına hazır

Sakatlıkları bulunan Feghouli, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz çalışmaya katıldı.

Emrah Oktay   | 15.09.2021
Galatasaray Lazio maçına hazır Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı

İstanbul

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın İtalya temsilcisi Lazio ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Ferformans uzmanı Scott Piri ile performans antrenörü Yasin Küçük idaresinde yapılan fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Sakatlıkları tam olarak geçmeyen futbolculardan Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Barış Alper Yılmaz, antrenmanda takımla çalıştı.

Teknik direktör Terim, antrenmandan önce yaptığı açıklamada, elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Barış Alper'in koruyucu ekipmanlarla deneneceğini, Emre ve Feghouli'nin durumunun ise yarın gün içinde belli olacağını kaydetti.

Sakatlığı bulunan futbolculardan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey, çalışmada yer almadı.

Antrenman öncesinde Fatih Terim, ameliyattan dolayı eli sargılı olan genç oyuncu Barış Alper Yılmaz ile saha kenarında bir süre sohbet etti. Görüşmeye daha sonra takım doktoru Yener İnce de dahil oldu. Terim, idman içinde Yener İnce ve yardımcı antrenörlerden sık sık bilgi aldı.

Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maçta Lazio ile karşı karşıya gelecek.


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