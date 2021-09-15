Beşiktaş ‘Devler Ligi’ne mağlubiyetle başladı

İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı Alman temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Pjanic'in sol çaprazdan uzun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Batshuayi şutunu çıkardı. Kaleci Kobel topu kornere çeldi.
20. dakikada Borussia Dortmund öne geçti. Orta sahada Dahoud'un uzun pasında sağ çizgide topla buluşan Meunier, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına yönelen Bellingham ile buluşturdu. İngiliz oyuncunun topu düzelttikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
27. dakikada sol kanatta Guerreiro'nun pasında Welinton ile Rosier'in anlaşmazlığı sonucunda topun sahibi olan Mallen, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan bu oyuncu, pasını Haaland'a aktardı. Norveçli oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Haaland, pasını son çizgiye yönelen Brandt'a verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden şık bir şekilde Marco Reus'a aktardı. Reus'un şutunda top kaleci Ersin Destanoğlu'ndan döndü.
45+3. dakikada Borussia Dortmund farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Guerreiro'nun taç atışında topu kontrol eden Bellingham, Welinton'u çalımladıktan sonra pasını Haaland'a verdi. Bu oyuncunun altıpası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını Borussia Dortmund 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
52. dakikada Meunier'nin sağdan ortasına Guerreiro'nun ceza yayı içinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
67. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın savunmanın arkasına pasında Batshuayi topu kontrol etti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belçikalı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak, açısını kapatan kaleci Kobel'den döndü.
90+2. dakikada Wolf'un sağdan pasında arka direkte Knauff'un uygun durumda çıkardığı şutta, meşin yuvarlak üste direğe çarparak auta gitti.
90+4. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Pjanic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Borussia Dortmund karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş bu sezon ilk kez gol yedi
Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda ilk gollerini Borussia Dortmund'tan yedi.
Ligde oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekibe, bu sezonki ilk resmi golü 20. dakikada Bellingham attı.
Beşiktaş ayrıca Borussia Dortmund karşısında bu sezon ilk kez resmi bir maçta mağlubiyet yaşamış oldu.
Aynı zamanda, teknik adamlık kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Devler Ligi" macerası da mağlubiyetle başladı.
Montero siftah yaptı
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve bu sezon yeniden transfer edilen Montero, Borussia Dortmund karşısında ilk gol sevincini yaşadı.
Bu sezon aynı zamanda ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımının tek golünü atan isim oldu.
Vodafone Park'ta yine bir Alman ekibine yenildi
Siyah-beyazlı ekip, İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından yeni evi Vodafone Park'ta oynadığı 8 Şampiyonlar Ligi maçında sadece Alman ekiplerine yenildi.
Vodafone Park'ta oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'e son 16 turunda 3-1 yenilen Beşiktaş, 3 sezonluk aranın ardından yine bir Alman ekibi olan Borussia Dortmund maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip aynı zamanda Vodafone Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında tek galibiyetini ise yine bir Alman ekibine karşı aldı. 2017-2018 sezonunda RB Leipzig'i İstanbul'da 2-0 yenen "Kara kartallar", diğer maçlarda Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Monaco ve Porto ile berabere kaldı.
Tribünler mağlubiyete rağmen destek verdi
Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın sona ermesinin ardında siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağırdı.
Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, siyah-beyazlı oyuncular da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.
Sergen Yalçın: İlk golü biz atsaydık başka oyun olacaktı
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, yenilmelerine rağmen sergiledikleri performanstan memnun olduklarını söyledi.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, iyi mücadele ettiklerini belirtti.
Üst seviye bir takımla karşılaştıklarını belirten Sergen Yalçın, "Seviye ve tempo olarak çok yüksek bir maçtı. Bu tür maçları oynamak kolay değil. Maçın tamamında rakibe karşı koyabildiğimizi ve oyun olarak cevap verebildiğimizi düşünüyorum. İlk golü biz atsaydık başka oyun olacaktı. Onlar atınca, onların istediği oyun oldu. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlasak başka oyun olabilirdi. Golü erken bulsaydık başka oyun ortaya çıkabilirdi. Şanssızlığımız da olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların isteğini ve mücadelesini beğendim. Diğer takımlarla başa baş mücadele edeceğimizi hissettik. Kötü bir başlangıç yaptık ama 5 maç var, her şey olabilir." ifadelerini kullandı.
Bu karşılaşmadan önemli dersler çıkaracaklarını aktaran Yalçın, "1 metre, yarım metre önümüze düşmeyen toplar var. Onlara karşı bu kadar mücadele etmek, kırılma anlarının olması bizi çok ümitlendirdi. Skor anlamında olmasa da bizi tatmin edebilecek bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Maçı kaybettik ama başka şeyler de kazandık. Mücadele ve koşu seviyeleri yeterli ancak küçük ayrıntılar çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Taçtan yediğimiz gol takımın psikolojik olarak düşmesinin sebebi. Bu seviyede olmaması gereken bir şey. Ancak artıların daha fazla olduğunu düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın başına Beşiktaş'tan takım arkadaşı Alman teknik adam Stefan Kuntz'un getirileceği iddialarıyla ilgili, "Hayırlı olsun. Benim yorumlayacağım bir konu değil. Bizden bir yardım istenirse elimizden geleni yaparız." diyerek sözlerini tamamladı.
Karaman: "Çok iyi bir maç çıkardık"
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Kenan Karaman, mağlup olmalarına rağmen iyi bir performans sergilediklerini kaydetti.
Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade eden Kenan, "Çok iyi bir maç çıkardık. İlk golü bulsak maç değişik olabilirdi. Daha sonra 1-0 geriye düştük. Bu, bizi oyundan düşürdü. Bu maçta Şampiyonlar Ligi'ne ayak uydurabildiğimizi düşünüyorum. Maçları iyi analiz edeceğiz. Grupta her takımın eşit şansı var. İyi bir ekibiz. Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Diğer maçlar için ümitliyim." değerlendirmesinde bulundu.
Marco Rose: İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı
Almanya ekibi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, güçlü bir takıma karşı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Rose, "İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı. Bize ciddi zorluk yarattı. Golden sonra ilk yarı oyunu biz kontrol ettik. Daha sonra ikinci golü de bulduk. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Güzel bir maçtı." ifadelerini kullandı.
Alman teknik adam, ilk golü atan ve ikinci golün pasını veren İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ın performansıyla ilgili bir soruya, "Çok iyi bir takım oyuncusu. Çok değerli, azimli ve hırslı biri. İlk golü attı, ikinci golü attırdı. Süper bir oyuncu." cevabını verdi.Marco Rose, A Milli Futbol Takımı'nın başına vatandaşı Stefan Kuntz'un getirileceği iddialarıyla ilgili, "Kendisini ispat etmiş bir hoca. Birçok kez şampiyonluk elde etti. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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