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Spor

"Üç Büyükler"den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Can Öcal  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
"Üç Büyükler"den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İstanbul

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Büyük Taarruz'un zaferle neticelenip Türk'ün vatanını geri alışını müjdeleyen büyük günümüz, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Esaret zincirlerini ilelebet kırdığımız, 1926'dan bu yana her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız bayramımız, yetişen nesiller tarafından da gururla kucaklansın, Ata'mızın hür ve aydınlık yolu Türk milletine daima ışık tutsun." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Bugün, tarihimizin gurur dolu zaferlerinden birini kazandığımız 30 Ağustos... Bugün, Dumlupınar'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında ilan ettiğimiz şanlı zaferimizin günü... Bugün, 100. yılını büyük bir heyecanla yaşadığımız Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı o en özel tarih... Tarihten bugüne, kuruluşundan sonsuzluğa, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin izinden yürüyen kulübümüz, milli değerleri benliğinde hissediyor, yarıştığı her alanda ay-yıldızlı bayrağı zirveye taşımaya şiar edinen sporcularıyla zaferlere koşuyor, durmaksızın yeni hedeflere yürüyor!" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü ise başkan Ahmet Nur Çebi'nin şu mesajını paylaştı:

"Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, milletimizin azim ve kararlılığıyla 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle taçlanmıştır. Anadolu topraklarının dünya var oldukça Türk yurdu olarak kalacağını ispatlayan şanlı zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. 'Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir' diyen bir liderin nesli olmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen bekçisi olacaktır."

Öte yandan, birçok kulüp de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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