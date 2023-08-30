Dolar
26.74
Euro
29.09
Altın
1,936.53
ETH/USDT
1,717.60
BTC/USDT
27,466.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.
logo
Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak.

Mutlu Demirtaştan  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri sahiplerini bulacak.

Takımlar

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

Bu akşam rövanşları oynanacak Kopenhag-Rakow (1-0), PSV-Rangers (2-2) ve AEK-Antwerp (0-1) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle United (İngiltere), Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla (İspanya), Inter, Lazio, Milan, Napoli (İtalya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Union Berlin (Almanya), Lens, Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica, Braga, Porto (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Salzburg (Avusturya), Celtic (İskoçya), Kızılyıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Galatasaray (Türkiye), Shakhtar Donetsk (Ukrayna).

İlk hafta maçları 19-20 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 101 yıl önceki kararlılıkla müreffeh bir Türkiye için yorulmadan çalışıyoruz
Emine Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir
Şanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topraklar Fırat'ın suyuyla buluştu
TikTok, genç seçmenlerle iletişimde adaylara avantaj sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek

'Hedefimiz tekrar Galatasaray'ın Avrupa arenasında isminin konuşulması'

'Oyuncuların bireysel kalitesini dikkate almamız gerekiyor'

'İstediğimiz şeyin ilk adımını başarmış olduk'

'İstediğimiz şeyin ilk adımını başarmış olduk'
Galatasaray "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırdı

Galatasaray "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırdı
Molde Teknik Direktörü Moe: Elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyetle dönmeyi umuyoruz

Molde Teknik Direktörü Moe: Elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyetle dönmeyi umuyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet