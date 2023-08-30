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Spor, Futbol

Eryaman Stadı, TFF yetkililerinden ikinci kez onay aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini, dün yapılan incelemelerin ardından bugün tekrar kontrol etti.

Fatih Çakmak  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Eryaman Stadı, TFF yetkililerinden ikinci kez onay aldı

Ankara

MKE Ankaragücü Kulübünden alınan bilgiye göre, yetkililer, kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.

Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.

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