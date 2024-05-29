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Spor, Futbol

Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Fatih Çakmak  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Kaloğlu'na teşekkür edilerek, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Sinan Kaloğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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