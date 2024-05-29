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Barcelona'da teknik direktörlük görevine Hansi Flick getirildi

Xavi Hernandez ile yollarını Barcelona'da teknik direktörlük görevine Alman Hansi Flick getirildi.

Fatih Erel  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Barcelona'da teknik direktörlük görevine Hansi Flick getirildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Alman teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Hansi Flick, daha önce Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

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