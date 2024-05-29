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Dünyadan Spor

Servet Yardımcı, Ergin Ataman ile Yunanistan'da bir araya geldi

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı ile THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan başantrenör Ergin Ataman ile bir araya geldi.

Hilmi Sever  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Servet Yardımcı, Ergin Ataman ile Yunanistan'da bir araya geldi

İstanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali için bulunduğu Yunanistan'da, Ergin Ataman ile bir araya gelen Yardımcı, "Ergin Ataman'ı elde ettiği büyük başarı nedeniyle kutluyorum. Atina'da ona olan büyük sevgiyi yerinde görmek de bizi ayrıca gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Servet Yardımcı ile Ataman arasındaki görüşmede Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka ve Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi de yer aldı.


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