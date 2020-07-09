Trabzonspor sahasında yara aldı

Trabzon
Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, özellikle seyircisiz olarak kendi evinde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla zirve yolunda ağır darbe aldı.
Bordo-mavililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak sahasında oynadığı 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda Medipol Başakşehir ve Ankaragücü ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 6 puan kaybetti.
Trabzonspor, yaşadığı puan kayıplarının ardından averajla önünde olduğu Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşerek şampiyonluk yolunda avantajı rakibine kaptırdı.
Dış sahada daha fazla puan topladı
Trabzonspor, pandemi döneminde dış sahada iç sahadan daha fazla puan topladı.
İç sahada 3 karşılaşmada 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, deplasmandan ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan çıkardı.
Trabzonspor, dış sahada Göztepe ve Galatasaray'ı 3-1 yenerken Aytemiz Alanyaspor karşısında da son dakika golüyle 2-2 berabere kaldı.
Puan ortalaması aynı
Trabzonspor, bu sezonun genelinde dış sahada da iç sahadaki puan ortalamasını yakaladı.
Sahasında 16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, rakip sahalarda ise 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgi ile 30 puan elde etti.
Karadeniz ekibi, iç ve dış sahada 2 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Trabzonspor, dış sahada ligde en fazla puan toplayan takım olurken iç sahada ise 4. sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.