UEFA Avrupa Liginde grup aşaması başladı
Organizasyonun grup aşaması tek maçla başladı. C Grubu mücadelesinde Spartak Moskova'ya konuk olan Legia Varşova, 90+1. dakikada Lirim Kastrati'nin attığı golle 1-0 galip geldi.
İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması, tek karşılaşmayla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ilk haftasında Rusya ekibi Spartak Moskova ile Polonya temsilcisi Legia Varşova karşılaştı.
C Grubu mücadelesinde Spartak Moskova'ya konuk olan Legia Varşova, 90+1. dakikada Lirim Kastrati'nin attığı golle 1-0 galip geldi.
Ligde ilk haftanın diğer karşılaşmaları yarın oynanacak.
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