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UEFA Avrupa Liginde grup aşaması başladı

Organizasyonun grup aşaması tek maçla başladı. C Grubu mücadelesinde Spartak Moskova'ya konuk olan Legia Varşova, 90+1. dakikada Lirim Kastrati'nin attığı golle 1-0 galip geldi.

Mutlu Demirtaştan   | 15.09.2021
UEFA Avrupa Liginde grup aşaması başladı

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması, tek karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ilk haftasında Rusya ekibi Spartak Moskova ile Polonya temsilcisi Legia Varşova karşılaştı.

C Grubu mücadelesinde Spartak Moskova'ya konuk olan Legia Varşova, 90+1. dakikada Lirim Kastrati'nin attığı golle 1-0 galip geldi.

Ligde ilk haftanın diğer karşılaşmaları yarın oynanacak.


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