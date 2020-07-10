Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Emrah Oktay   | 10.07.2020
Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

İstanbul

Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanları Kovid-19 testinden geçti.

Gerçekleştirilen PCR testler negatif çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 12 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini geçti
DSÖ Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi
Türkiye'de Kovid-19'dan 191 bin 883 kişi iyileşti

Benzer haberler

Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini geçti

DSÖ Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi

DSÖ Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi
Galatasaray, Efe Güven ile nikah tazeledi

Galatasaray, Efe Güven ile nikah tazeledi
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi