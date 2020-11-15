Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu geçti.
Ankara
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 54 milyon 329 bin 104 oldu.
ABD, 11 milyon 226 bin 218 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 814 bin 902 ile Hindistan, 5 milyon 848 bin 959 ile Brezilya, 1 milyon 954 bin 599 ile Fransa, 1 milyon 903 bin 253 ile Rusya, 1 milyon 492 bin 608 ile İspanya, 1 milyon 344 bin 356 ile İngiltere, 1 milyon 304 bin 846 ile Arjantin, 1 milyon 191 bin 4 ile Kolombiya ve 1 milyon 144 bin 552 ile İtalya izledi.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 318 bin 286 kişi yaşamını yitirdi, 37 milyon 871 bin 375 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.