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Dünya, Koronavirüs

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu geçti.

Büşra Selvi Öğütcen,Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 15.11.2020
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 54 milyonu geçti Fotoğraf: Julien Mattia /AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 54 milyon 329 bin 104 oldu.

ABD, 11 milyon 226 bin 218 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 814 bin 902 ile Hindistan, 5 milyon 848 bin 959 ile Brezilya, 1 milyon 954 bin 599 ile Fransa, 1 milyon 903 bin 253 ile Rusya, 1 milyon 492 bin 608 ile İspanya, 1 milyon 344 bin 356 ile İngiltere, 1 milyon 304 bin 846 ile Arjantin, 1 milyon 191 bin 4 ile Kolombiya ve 1 milyon 144 bin 552 ile İtalya izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 318 bin 286 kişi yaşamını yitirdi, 37 milyon 871 bin 375 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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