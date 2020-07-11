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Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa koşuyor

La Liga'nın 35. haftasında sahasında oynadığı maçta Alaves'i 2-0 yenen Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Şenhan Bolelli   | 11.07.2020
Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa koşuyor

Madrid

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında sahasında oynadığı maçta Alaves'i 2-0 yenen Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Ligde kalma mücadelesi veren Alaves'e karşı rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk.11, penaltıdan) ve Marco Asensio (Dk. 50) attı.

Puanını 80'e çıkaran lider Real Madrid, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korudu.

Ligin 36. hafta karşılaşmalarında yarın Valladolid-Barcelona, 13 Temmuz'da da Granada-Real Madrid maçları oynanacak.

La Liga'da son iki sezondur şampiyonluk ipini Barcelona göğüslemişti.

Son olarak 2016-2017 sezonununda şampiyon olan Real Madrid, 33 kez ile bu kupaya en fazla müzesine götüren kulüp olarak ilk sırada yer alırken, Barcelona'nın 26 lig şampiyonluğu bulunuyor.

Diğer yandan düşme hattının bir üstünde, 17. sırada bulunan Alaves ise 35 puanda kaldı.

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