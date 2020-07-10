Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20:53’te Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirecek
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu

Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir'in gelişen bir takım olduğunu söyledi.

Berad Büyük   | 10.07.2020
Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu

İstanbul

Medipol Başakşehir'in Kopenhag'ı geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşması muhtemel takımlardan Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir'in gelişen bir takım olduğunu söyledi.

Kulübün internet sitesinde turuncu-lacivertlileri değerlendiren Solskjaer, "Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum, Başakşehir takım olarak gelişiyor." ifadesini kullandı.

Başakşehir ile karşılaşmanın kendisini heyecanladıracağını da belirten Norveçli teknik adam, "Çünkü benim eski bir öğrencim Başakşehir'de oynuyor, Fredrik Gulbrandsen. Molde'de onunla bir kaç yıl beraber çalışmıştım." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi
Türkiye'de Kovid-19'dan 191 bin 883 kişi iyileşti
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 403'e çıktı
Namibya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
Irak'ta bir milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu

Manchester United'ın teknik direktörü Solskjaer'den Medipol Başakşehir yorumu

Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak

Medipol Başakşehir, LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Süper Lig'de aradan sonraki en başarılı takım Medipol Başakşehir

Süper Lig'de aradan sonraki en başarılı takım Medipol Başakşehir
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de kritik son 3 hafta öncesi görünüm

Süper Lig'de kritik son 3 hafta öncesi görünüm