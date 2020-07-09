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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nde umutlar tükeniyor

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe'yle 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde ligde kalma umutları iyice azaldı.

Erkan Tiryaki   | 09.07.2020
MKE Ankaragücü'nde umutlar tükeniyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Ankara

Ligde bir maçı fazla olmasına rağmen 26 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü, verilen aradan sonra sahaya çıktığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Deplasmanda oynadığı 3 maçta da rakiplerine kaybetmemesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başaramayan MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe'yle berabere kaldı.

Ankara'da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise MKE Ankaragücü, iki rakibine de kaybetti.

Hafta sonu küme düşebilir

MKE Ankaragücü, Süper Lig'e bu hafta sonu veda edebilir.

Ligde 32. hafta maçında Galatasaray'la 12 Temmuz Pazar günü sahasında karşılaşacak başkent temsilcisi, bu karşılaşmayı kazanamazsa diğer maçların sonucuna göre bir kez daha TFF 1. Lig'e düşebilir.

MKE Ankaragücü, kalan 3 haftada sırasıyla Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor'la karşılaşacak.

İbrahim Üzülmez'le 2 puan

MKE Ankaragücü, bitime 6 maç kala Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirdi.

İbrahim Üzülmez'le sarı-lacivertliler, 3 maçta 2 puan aldı. Üzülmez, yönetiminde çıktığı ilk maçta şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor'a karşı deplasmandan 1 puan alan MKE Ankaragücü, daha sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilince hayal kırıklığı yaşadı. Göztepe deplasmanından da MKE Ankaragücü, 1 puanla döndü.

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