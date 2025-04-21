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Spor, Futbol

Galatasaray kazandı, Fenerbahçe takıldı, puan farkı 5’e çıktı

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi. Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenerek puanını 77 yaparken, Kadıköy'de Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe haftayı 72 puanla tamamladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Galatasaray kazandı, Fenerbahçe takıldı, puan farkı 5’e çıktı

İstanbul

Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alırken sarı-kırmızılı ekip puan farkını 5'e yükseltti.

Sonuçlar

Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-3

Galatasaray-Sipay Bodrum FK: 2-0

Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: 3-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 0-1

Göztepe-Beşiktaş: 1-1

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: 2-1

Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: 1-0

Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: 3-3

Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: 1-0

33. haftanın programı

25 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)


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