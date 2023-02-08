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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Spor, Futbol

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu transfer etti

Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna dahil etti.

Ercan Çakar   | 08.02.2023
Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu transfer etti

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan ekibi Roma'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, trasferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirerek Zaniolo'nun lisansını da çıkardı.

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