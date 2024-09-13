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Spor, Futbol

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti

Galatasaray Kulübünde futbol direktörü Cenk Ergün, görevinden istifa etti.

Hilmi Sever  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti

İstanbul

Cenk Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa kararını duyurdu.

Ergün, paylaşımında, "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

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