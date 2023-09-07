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Spor, Futbol

Galatasaray, Fredrik Midtsjö’nün Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray Kulübü, Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö’nün Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Yunus Kaymaz  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Galatasaray, Fredrik Midtsjö’nün Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjö’nün transferi konusunda Pendikspor Futbol AŞ ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol AŞ, şirketimize net 3.000.000 avro transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Pendikspor da 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray'da geçen sezon 27 resmi maça çıkan Fredrik Midtsjö, bu sezon ise sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 karşılaşmada şans bulmuştu.

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