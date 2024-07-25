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Ruzemberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından MFK Futbol Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

Galatasaray, Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Galatasaray, Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü Kopenhag ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900 bin avro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon avro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin avro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin avro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin avro sezonluk ücret ödenecektir."

Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki Jelert için Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edildiğini dün açıklamıştı.

Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 97 resmi maça çıktı.

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