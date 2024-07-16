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Spor, Futbol

Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'u Sparta Prag'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, 23 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross'u Çekya ekibi Sparta Prag'a şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Fatih Erel  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'u Sparta Prag'a kiraladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda Sparta Prag, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1 milyon 200 bin avro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300 bin avro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır." denildi.

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