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Spor, Futbol

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi transfer etti

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Emre Doğan  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi transfer etti

İstanbul

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada Batshuayi ile imzalanan sözleşmenin detayları da paylaşıldı. Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon avro ödeneceği aktarıldı. Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon avro, ikinci sezon 1 milyon avro ve üçüncü yıl ise 500 bin avro imza parası alacağı da kaydedildi.

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