Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi transfer etti

İstanbul
Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada Batshuayi ile imzalanan sözleşmenin detayları da paylaşıldı. Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon avro ödeneceği aktarıldı. Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon avro, ikinci sezon 1 milyon avro ve üçüncü yıl ise 500 bin avro imza parası alacağı da kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.