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Spor, Futbol

Galatasaray Başkanı Elmas: Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliğinden çıkarız

Serdal Kalaycı   | 16.03.2022
Galatasaray Başkanı Elmas: Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliğinden çıkarız

İstanbul

Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler." dedi.

"Sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız"

Burak Elmas, şu açıklamalarda bulundu:

"Aralık ayında Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı'ndan 9 hakemin görevden alınmasını istedi. Kulüpler Birliğinin birlikteliği bana sorarsanız o gün bitti.

Trabzonspor bu noktaya gelmek için teknik direktöründen başkanına çok ciddi bir emek sarf etti. Bu emeğe haksızlık etmemek, emek hırsızlığı yapmamak lazım.

Hakemleri, MHK'yi, federasyon yönetimini de değiştirsek sistem değişmediği müddetçe bir yere varamayız. Fikir ayrılıkları devam ederse Kulüpler Birliğinden çıkarız."

"İyi oyuncularımızın hepsini kadroda tutmak istiyoruz"

Elmas, "İyi oyuncularımızın hepsini kadroda tutmak istiyoruz. Şu anda genç oyuncularımız var, hepsi kulübümüzün çok büyük değeri, geliştirmeye devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Bugüne kadar hiç ilave borç almadıklarını ifade eden Elmas, "Bankalar Birliği anlaşmasından sonra gelen ilk yönetimiz. Bu aya kadar borçlanmadan çevirebildik." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile mutlu bir çalışma süreci geçirdiklerini belirten Elmas, "Torrent'in şu ana kadar yaptıklarından, insanlığından, Galatasaray'a uyumundan çok memnunum. Çok mutlu bir çalışma sürecimiz var, umarım böyle devam eder." diye konuştu.

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