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Spor, Futbol

Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü, Ampute Milli Takımı'na verildi

Fotomaç gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreni gerçekleştirildi. Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü, Ampute Milli Takımı'na verildi. Yılın takımı ödülünü Trabzonspor, yılın teknik direktörü ödülünü de Abdullah Avcı aldı.

Fatih Erel   | 09.11.2022
Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü, Ampute Milli Takımı'na verildi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - AA

İstanbul

Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, İstanbul'daki Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü, Ampute Milli Takımı verildi.

Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör ödülü kazanan İlhan Palut'a plaketi, Türk futboluna üstün hizmet onur ödülünü kazanan Mustafa Denizli takdim etti. Sahnede Palut'un doğum günü de kutlandı.

Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri şu şekilde:

Yılın kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor)

Yılın takımı: Trabzonspor

Yılın teknik direktörü: Abdullah Avcı (Trabzonspor)

Yılın en değerli Türk futbolcusu: Arda Güler (Fenerbahçe)

Yılın en değerli yabancı futbolcusu: Marek Hamsik (Trabzonspor)

Yılın 10 numarası: Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)

Yılın kalecisi: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Yılın sol beki: Guilherme (Konyaspor)

Yılın sol stoperi: Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray)

Yılın sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Yılın sağ kanat oyuncusu: Rachid Ghezzal (Beşiktaş)

Yılın sağ stoperi: Samet Akaydın (Adana Demirspor)

Yılın sağ beki: Onur Bulut (Kayserispor)

Yılın forveti: Umut Bozok (Kasımpaşa)

Yılın orta saha oyuncusu: Miguel Crespo (Fenerbahçe)

Yılın çıkış yapan teknik direktörü: Nuri Şahin (Antalyaspor)

Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör: İlhan Palut (Konyaspor)

Türk futboluna üstün hizmet onur ödülü: Mustafa Denizli

Ziraat Türkiye Kupası onur ödülü: Demir Grup Sivasspor

Özel Ödül: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi


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