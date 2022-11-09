Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü, Ampute Milli Takımı'na verildi
Fotomaç gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreni gerçekleştirildi. Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü, Ampute Milli Takımı'na verildi. Yılın takımı ödülünü Trabzonspor, yılın teknik direktörü ödülünü de Abdullah Avcı aldı.
İstanbul
Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, İstanbul'daki Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü, Ampute Milli Takımı verildi.
Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör ödülü kazanan İlhan Palut'a plaketi, Türk futboluna üstün hizmet onur ödülünü kazanan Mustafa Denizli takdim etti. Sahnede Palut'un doğum günü de kutlandı.
Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri şu şekilde:
Yılın kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor)
Yılın takımı: Trabzonspor
Yılın teknik direktörü: Abdullah Avcı (Trabzonspor)
Yılın en değerli Türk futbolcusu: Arda Güler (Fenerbahçe)
Yılın en değerli yabancı futbolcusu: Marek Hamsik (Trabzonspor)
Yılın 10 numarası: Anastasios Bakasetas (Trabzonspor)
Yılın kalecisi: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Yılın sol beki: Guilherme (Konyaspor)
Yılın sol stoperi: Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray)
Yılın sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Yılın sağ kanat oyuncusu: Rachid Ghezzal (Beşiktaş)
Yılın sağ stoperi: Samet Akaydın (Adana Demirspor)
Yılın sağ beki: Onur Bulut (Kayserispor)
Yılın forveti: Umut Bozok (Kasımpaşa)
Yılın orta saha oyuncusu: Miguel Crespo (Fenerbahçe)
Yılın çıkış yapan teknik direktörü: Nuri Şahin (Antalyaspor)
Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör: İlhan Palut (Konyaspor)
Türk futboluna üstün hizmet onur ödülü: Mustafa Denizli
Ziraat Türkiye Kupası onur ödülü: Demir Grup Sivasspor
Özel Ödül: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi
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