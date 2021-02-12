Futbolda Süper Lig 25'inci, TFF 1. Lig 21'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)
Yarın:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14 Şubat Pazar:
16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
14 Şubat Pazar:
13.00 İnegölspor-Manisa FK (İnegöl İlçe)
13.00 Afjet Afyonspor-Çorum FK (Zafer)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzonspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
13.00 Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor (Diyarbakır)
13.00 Sancaktepe FK-Hacettepe (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.00 Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Niğde Anadolu FK-Sarıyer (Niğde 5 Şubat)
Kırmızı Grup
Yarın:
13.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)
14 Şubat Pazar:
13.00 Turgutluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Kardemir Karabükspor-Bayburt Özel İdare (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Vanspor FK-Pazarspor (Van Atatürk)
13.00 Kırklarelispor-Sakaryaspor (Kırklareli Atatürk)
13.00 Tarsus İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor (Tarsus İlçe)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırşehir Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.00 GMG Kastamonuspor-Mamak FK (Gazi)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Pendikspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Serik Belediyespor-Sivas Belediyespor (Serik İsmail Oğan)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.