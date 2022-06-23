Dolar
17.35
Euro
18.23
Altın
1,831.49
ETH/USDT
1,092.80
BTC/USDT
20,315.00
BIST 100
2,543.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma: Gerçekleştirmek istediğimiz çok hedef var

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Portekizli Bruma, bu sezon gerçekleştirmek istedikleri çok hedef olduğunu söyledi.

Süha Gür   | 23.06.2022
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma: Gerçekleştirmek istediğimiz çok hedef var

İstanbul

FBTV'ye konuşan Portekizli kanat oyuncusu, "Kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldim. Ne mutlu ki şu anda buradayım. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü bu sene gerçekleştirmek istediğimiz çok hedef var. Burada çok iyi bir şekilde karşılandım. Şimdi çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un çalışmayı çok sevdiğini vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"Jorge Jesus, dünyaca bilinen çok büyük bir teknik direktör. Onu zaten herkes tanıyor. Çalışmayı gerçekten çok seviyor. Çok çalışkan birisi. Ona birazcık zaman tanımamız gerektiğini düşünüyorum çünkü kulübe, oyunculara ve ülkeye alışması gerekiyor. Hiç şüphe yok ki alıştıktan sonra güzel bir sezon geçireceğiz. Sezonun bu evresinde takımlar çok yoğun bir çalışma temposuna giriyorlar. Biz oyuncular da tatilden yeni çıktık. Zaman zaman bu tempoda zorlansak da, zamanla alışıp daha kolay geleceğini düşünüyorum."

Takımdaki herkesin aynı hedefe odaklanmasının önemine değinen Bruma, "Fenerbahçe'nin şampiyonluklar kazanması gerekiyor. Fenerbahçe'nin oynadığı her maçı kazanmak için oynaması ve hak ettiği tüm kupaları kazanması gerekiyor. Fenerbahçe'nin oynadığı bütün turnuvalarda şampiyonluğu hedeflemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bruma, forma rekabetinin önemine de değinerek Fenerbahçe'nin harika bir taraftara sahip olduğunu ifade etti.

Tecrübeli oyuncu, Dinamo Kiev eşleşmesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında ise şunları kaydetti:

"Önümüzdeki ilk oynayacağımız resmi müsabaka Dinamo Kiev maçı. Bütün odağımız o maçta olacak. Önemli olan takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmesi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor ve bu hem takım hem oyuncular hem de taraftarlar için çok önemli. Birlikte çalışırsak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ister. Bu hem kulüp hem futbolcular hem de taraftarlar için büyük bir motivasyon. Fenerbahçe'nin tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesi gerekiyor. Taraftarların tekrardan mutlu olmaya geri dönmesi gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Maç maç düşünmemiz gerekiyor. Uzun bir sezon olacak ama çok çalışacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Tahıl gemilerinin Ukrayna'dan tahliyesi için İstanbul'da harekat merkezi kurulmasında anlayış birliği var
İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Bakan Kirişci ve Soylu yangın bölgesini havadan inceledi
Manavgat'ta yangında kaybettikleri evlerinin yenilerine kavuşan ailelere eşya yardımı

Benzer haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma: Gerçekleştirmek istediğimiz çok hedef var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma: Gerçekleştirmek istediğimiz çok hedef var

Itoudis, Ali Koç ile Ülker Stadı'nı gezdi

Ankaragücü sezonu 25 Haziran'da açacak

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi
Mustafa Denizli Türk futbolunun son yıllarda marka değerini kaybettiğini düşünüyor

Mustafa Denizli Türk futbolunun son yıllarda marka değerini kaybettiğini düşünüyor
Galatasaray, Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı

Galatasaray, Okan Buruk ile resmi sözleşme imzaladı