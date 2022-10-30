Dinamo Kiev, Ukrayna liginde 3 puanı 3 golle aldı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Lig'de karşılaştığı Krivbas'ı 3-1 mağlup etti.
Ankara
Ukrayna liginin 10. haftasına iki maç eksiğiyle 8. sırada başlayan Dinamo Kiev, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Krivbas'ı ağırladı.
Dinamo Kiev, Vanat'ın 20 ile Buyalski'nin 22 ve 59. dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.
Puanını 13'e yükselten Dinamo Kiev 7. sıraya yerleşti. Krivbas ise 6 puanda kaldı.
Fenerbahçe, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev'e konuk olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.