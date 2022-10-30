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Real Madrid evinde beklemediği puan kaybı yaşadı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Girona ile 1-1 berabere kaldı.

Şenhan Bolelli   | 30.10.2022
Real Madrid evinde beklemediği puan kaybı yaşadı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Lider Real Madrid'in ligde kalma mücadelesi veren Girona'yı konuk ettiği maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Eflatun beyazlılar 70. dakikada Vinicius'un golüyle 1-0 öne geçerken, Girona 80. dakikada Cristhian Stuani'nin penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi.

Maçın 90+1. dakikasında Real Madrid'de Toni Kross ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

La Liga'da namağlup unvanını koruyan tek takım olan Real Madrid, Girona karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle şampiyonluk yarışında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

Puanını 32'ye çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın (31) önünde liderliğini sürdürdü.

Girona ise puanını 10'a çıkardı.

Diğer yandan Real Madrid'te sakalığı devam eden Karim Benzema, art arda üçüncü maçta forma giyemedi.

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