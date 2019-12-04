Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı

İstanbul
Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi.
Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.