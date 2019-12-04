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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.

Ercan Doğan   | 04.12.2019
Fenerbahçeli futbolcu Moses'in adalesinde yırtık saptandı

İstanbul

Fenerbahçeli futbolcu Victor Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'in, sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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