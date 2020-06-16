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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Fenerbahçe Kulübü, apandisit ameliyatı geçiren Alman futbolcusu Max Kruse için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Emrah Oktay,Mücahit Hüseyin Eroğul   | 16.06.2020
Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 'geçmiş olsun' mesajı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Apandisit ameliyatı geçiren futbolcumuz Max Kruse'ye 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe aktivasyon idmanı yaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe sahada aktivasyon idmanı yaptı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. 

Sarı-lacivertli oyuncular antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

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