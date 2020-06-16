Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 'geçmiş olsun' mesajı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Apandisit ameliyatı geçiren futbolcumuz Max Kruse'ye 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Apandisit ameliyatı geçiren futbolcumuz Max Kruse'ye geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmesini temenni ediyoruz. 🙏 pic.twitter.com/iRHKGmUvhj— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 16, 2020
Fenerbahçe aktivasyon idmanı yaptı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe sahada aktivasyon idmanı yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertli oyuncular antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.