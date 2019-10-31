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Spor, Futbol

Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Ercan Doğan   | 31.10.2019
Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi Fotoğraf: Sezgin Pınar Acar/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu ile yaptığı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle sarı-lacivertli kulübün, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verildiği bildirildi.

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin de kurula sevk edildiği kaydedildi.

Göztepeli oyuncu Bubacarr Sanneh'in kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği vurgulandı.

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