Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu ile yaptığı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle sarı-lacivertli kulübün, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verildiği bildirildi.
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin de kurula sevk edildiği kaydedildi.
Göztepeli oyuncu Bubacarr Sanneh'in kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.