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Spor, Futbol

Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Serhat Zafer  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak

Sivas

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.30'da başlayacak.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Sivasspor, bu sezon organizasyona 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini 5-2 yenerek eledi.

Son 16 turunda Bursa ekibi Teco Karacabey Belediyespor'un rakibi olan kırmızı-beyazlılar, sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan müsabakadan 3-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Sivas ekibi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, çeyrek final oynamadan direkt yarı finale adını yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, evinde oynadığı yarı final ilk maçında rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.

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