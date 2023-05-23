Dolar
19.87
Euro
21.41
Altın
1,975.05
ETH/USDT
1,854.00
BTC/USDT
27,187.00
BIST 100
4,470.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Cristiano Ronaldo, gol sevincinde "secde" etti

Fatih Erel  | 23.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Cristiano Ronaldo, gol sevincinde "secde" etti

Istanbul

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti.

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı.

Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti.

Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bini aştı
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da yapıldı
Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi

Benzer haberler

Cristiano Ronaldo, gol sevincinde "secde" etti

Cristiano Ronaldo, gol sevincinde "secde" etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, PFDK'ye sevk edildi

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a cezaya gerek görmedi

Kupada yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Kupada yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
1. Lig'de sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi

1. Lig'de sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi
Trabzonspor'da Trezeguet, santrforların toplam gol sayısı kadar skor üretti

Trabzonspor'da Trezeguet, santrforların toplam gol sayısı kadar skor üretti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet