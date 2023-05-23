Cristiano Ronaldo, gol sevincinde "secde" etti
Istanbul
Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti.
Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı.
🎥 Cristiano Ronaldo, Al Shabab'a attığı gol sonrası "secdeye" gitti.pic.twitter.com/fFAdvtucFR— AA SPOR (@aa_spor) May 23, 2023
Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti.
Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.