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Spor, Futbol

Sturridge 1 ila 3 hafta sahadan uzak kalacak

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan bordo-mavili futbolcunun sahalara 1 ila 3 hafta içinde dönebileceği öngörülüyor.

Tuğba Yardımcı   | 01.11.2019
Sturridge 1 ila 3 hafta sahadan uzak kalacak

Trabzon

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Daniel Sturridge'in sahalara 1 ila 3 hafta içinde dönmesinin planlandığı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, yaptığı yazılı açıklamada, Daniel Sturridge'e dün MR çekildiğini belirtti.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncunun çekilen MR'ında sol alt baldır kas zarında gerilme tespit edildiğini vurgulayan Ayaz, "Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

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